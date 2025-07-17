انقطاع مياه الشرب عن مدينة موط بالوادى الجديد والشركة تكشف السبب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد المهندس محمد حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن انقطاع مياه الشرب الذي شهدته مدينة موط اليوم الخميس، جاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المحطات المغذية للمدينة.

وأوضح حسين أن التيار الكهربائي قد انقطع عن محطات "موط القديمة" و"جنوب موط" و"موط الغربية"، وهو ما تسبب في توقف ضخ المياه عن عدد من المناطق داخل المدينة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولي الكهرباء للبدء الفوري في إصلاح العطل الفني الذي أصاب كابل الكهرباء المغذي لتلك المحطات، مؤكدًا أن المياه ستعود تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.

كما قدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، وأكدت أن فرق الطوارئ تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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