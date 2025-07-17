بـ"المخدة ويد الهون".. أم تقتل زوجها بمساعدة أبنائها وتلقي جثته بترعة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، حبس ربة منزل وابنيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة ووالد المتهمين، على خلفية خلافات أسرية نشبت صباح يوم الواقعة.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بتفاصيل ارتكابهم الجريمة، حيث قالت المتهمة إن زوجها كان دائم الاستيلاء على أموال نجليها لشراء المواد المخدرة، وأنه في صباح يوم الحادث حضر إلى المنزل وتشاجر مع نجلها "يوسف" بسبب مطالبته المال.

وأضافت أنها طلبت من نجليها تقييد حركته وكتم صوته باستخدام "المخدة"، ثم توجهت إلى المطبخ وأحضرت "يد الهون" وانهالت عليه ضربًا على رأسه حتى تأكدوا من وفاته.

عقب ذلك وثقوه ووضعه في جوال ولفوه بـ"شكرتون"، ثم ألقوا الجثة في المجرى المائي بمنطقة برقاش التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة. وبعد مرور أكثر من 20 يومًا حرروا محضرًا بتغيبه عن المنزل.

كانت أجهزة الأمن نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر، مكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات نافذة داخل جوال بترعة النوبارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات، منذ أواخر مايو الماضي.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لسائق يُدعى أحمد يوسف أحمد، من مواليد محافظة أسيوط، ويقيم بدائرة مركز أوسيم بالجيزة. وبمناقشة زوجته "نفيسة.ر" اعترفت بارتكاب الجريمة بمعاونة نجليها "يوسف" و"أمير"، بسبب استيلاء المجني عليه المتكرر على أموال أولاده لشراء المخدرات.

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