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"جثة في شوال ومغلفة بالشكرتون".. الأمن يكشف كواليس مقتل سائق بالبحيرة

09:50 م الأربعاء 16 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لرجل أربعيني مكبل اليدين والقدمين وبه طعنات نافذة، وملفوف داخل جوال بلاستيك مغلف بالشكرتون، بترعة النوبارية بالدلنجات.

توصلت التحريات إلى أن الجثة تعود لشخص يُدعى أحمد يوسف أحمد، سائق، من مواليد محافظة أسيوط، ويقيم بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتبين أن وراء الجريمة زوجته "نفيسة.ر" – ربة منزل – والتي اعترفت بارتكاب الجريمة بمعاونة نجليها "يوسف" و"أمير"، بعد اعتياد المجني عليه الاستيلاء على أموال نجليها لشراء المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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