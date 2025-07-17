تقرير - طارق الرفاعي:

في مشهد مهيب خيّم عليه الحزن والدعاء، شيّع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني الأسبق للنادي المصري، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حضور كبير من محبيه وتلامذته وقيادات رياضية وشعبية.

وحرص المشيعون على مرافقة الجثمان من مسجد الكبير المتعال حتى المقابر، وسط أجواء من الأسى على رحيل واحد من رموز الكرة البورسعيدية، الذي عرف بين أبناء محافظته بالهدوء والحكمة والإخلاص للقلعة الخضراء.

وشارك في الجنازة عدد من مسؤولي النادي المصري، ونجوم الكرة القدامى، وأبناء قطاع الناشئين الذين تتلمذوا على يديه، وحرصوا على توديعه بالدعاء وعبارات الامتنان لمسيرته الطويلة في خدمة كرة القدم.

وكان عبد الرازق قد ارتبط اسمه بتدريب النادي المصري في أكثر من مرحلة، كما ساهم في إعداد أجيال من اللاعبين، ويُعد من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة البورسعيدية.

ونعت مؤسسات رياضية وشخصيات كروية رحيله بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للرياضة المصرية ولأهالي بورسعيد على وجه الخصوص.