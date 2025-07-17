إعلان

بالدعاء والدموع.. بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (فيديو وصور)

12:32 ص الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (7)
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (4)
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (3)
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (2)
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (5)
  • عرض 7 صورة
    بورسعيد تودّع ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تقرير - طارق الرفاعي:

في مشهد مهيب خيّم عليه الحزن والدعاء، شيّع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني الأسبق للنادي المصري، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حضور كبير من محبيه وتلامذته وقيادات رياضية وشعبية.

وحرص المشيعون على مرافقة الجثمان من مسجد الكبير المتعال حتى المقابر، وسط أجواء من الأسى على رحيل واحد من رموز الكرة البورسعيدية، الذي عرف بين أبناء محافظته بالهدوء والحكمة والإخلاص للقلعة الخضراء.

وشارك في الجنازة عدد من مسؤولي النادي المصري، ونجوم الكرة القدامى، وأبناء قطاع الناشئين الذين تتلمذوا على يديه، وحرصوا على توديعه بالدعاء وعبارات الامتنان لمسيرته الطويلة في خدمة كرة القدم.

وكان عبد الرازق قد ارتبط اسمه بتدريب النادي المصري في أكثر من مرحلة، كما ساهم في إعداد أجيال من اللاعبين، ويُعد من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة البورسعيدية.

ونعت مؤسسات رياضية وشخصيات كروية رحيله بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للرياضة المصرية ولأهالي بورسعيد على وجه الخصوص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد ميمي عبد الرازق جنازة الراحل ميمي عبد الرازق مسجد الكبير المتعال النادي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في مشهد مهيب.. الآلاف يشيّعون جثمان ميمي عبد الرازق ببورسعيد (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة