البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المنشآت الصحية ومراكز العلاج الخاصة.

أسفرت الحملة عن ضبط فنيًا ينتحل صفة طبيب، ويزاول مهنة الطب داخل منشأة غير مرخصة تعمل كمركز أشعة بمدينة كفر الدوار.

تبين أن الفني المتهم كان يوقع الكشف الطبي على المواطنين ويصف العلاج لهم، دون أن يكون طبيبًا أو يحمل ترخيصًا بمزاولة المهنة.

حرر محضر بالواقعة بقسم الشرطة ضد المذكور، وأصدر قرار بالغلق الفوري وتشميع المركز، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.