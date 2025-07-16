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تكريم 15 أمًا مثالية من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج - صور

08:54 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    تكريم 15 أمًا مثالية بسوهاج من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية في سوهاج
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سوهاج - عمار عبد الواحد:

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية والأب المثالي" للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

تأتي هذه المسابقة، التي نظمتها المحافظة بنادي المحليات بمدينة ناصر للعام السابع على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

حضر فعاليات التكريم اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، وإيمان بدري، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، ولفيف من الأمهات والآباء وأسرهم.

شهد الحفل عرضًا فنيًا مميزًا من كورال أطفال قصر ثقافة سوهاج، الذين أنشدوا مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الأم، وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور.

ألقى المحافظ كلمة هنأ فيها الفائزين، معربًا عن شكره وتقديره لكل أم وأب مصري ضحوا من أجل أبنائهم وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لدورها في غرس القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.

فازت في المسابقة 10 أمهات مثاليات و5 آباء مثاليين، من إجمالي 37 متقدمًا، وكرم المحافظ الفائزين، ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تثمينًا لعطائهم وتضحياتهم.

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمحافظ مع الفائزين وأسرهم.

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تكريم 15 أم مثالية بسوهاج اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي الوحدات المحلية في سوهاج
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