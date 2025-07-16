مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر صدمتهم سيارة مسرعة بطريق أسيوط الغربي أمام قرية قصر الباسل بالفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بمصرع أسامة "م ل" 40 عامًا، وإصابة زميله مجدي "ع د" 38 عامًا.

نُقل المصاب إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وهما من محافظة المنيا.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم، أن السيارة تعطلت أمام قرية قصر الباسل فى محيط مركز إطسا بطريق أسيوط الغربي بسبب انفجار أحد إطارتها، وعندما نهض قائد السيارة إلى أسفل سيارته الملاكي لتغيير إطارها، صدمته سيارة أجرة كانت تسير بسرعة زائدة مما تسبب فى وفاته، وإصابة مرافقة.

أخطرت نيابة إطسا والتي قررت سرعة ضبط، وإحضار سائق السيارة المتسببة في الحادث ومباشرة التحقيقات.