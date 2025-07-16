بورسعيد تودّع "بطل المتفجرات".. وفاة العقيد أحمد بلال خبير المفرقعات

بورسعيد – طارق الرفاعي:

خيم الحزن على أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بعد تداول نبأ وفاة العقيد أحمد بلال، أحد أبطال المدينة الباسلة وضابط المفرقعات بمديرية أمن دمياط، والذي ارتبط اسمه بأعمال بطولية مشهودة خلال فترة خدمته بقسم المفرقعات في إدارة الحماية المدنية ببورسعيد.

ويعود أبرز إنجازاته إلى شهر يناير عام 2014، حين نجح في إبطال مفعول 750 كيلوجرامًا من المواد شديدة الانفجار، كانت موصلة بدوائر كهربائية وجاهزة للتفجير داخل سيارة نصف نقل، وقد كانت تلك المتفجرات تستهدف تفجير عدد من الوحدات السكنية بمنطقة السيدة نفيسة، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة.

تكريمًا لدوره البطولي، حظي العقيد مراد بتكريم خاص من اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن بورسعيد آنذاك، كما كرّمه المحافظ الراحل اللواء سماح قنديل تقديرًا لشجاعته وتفانيه في حماية الأرواح.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشارع 23 يوليو وسط حالة من الحزن والامتنان لمسيرته المشرفة.





