بالصور- انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، في عامها الثالث، والتي تهدف إلى تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتوعوية مجانية للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور هاني أنور مدير إدارة بندر الفيوم الصحية، والدكتور محمد رمضان منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتور هاني عمار مدير المركز الطبي الحضري بكيمان فارس.

استمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي حول أهداف وآليات عمل مبادرة "100 يوم صحة" التي بدأت فعالياتها اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وتستمر على مدار 100 يوم قادمة، وتعمل من خلال 9 مستشفيات تقدم خدمات علاجية وحالات الإحالة، و121 فريق ثابت، و28 فريق متحرك، موزعة على 7 إدارات صحية بنطاق المحافظة، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

أشاد محافظ الفيوم، بالمبادرات الصحية المتنوعة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تُقدم خدمات طبية للمواطنين في جميع التخصصات، من خلال المستشفيات الصحية والجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، كــــ "مبادرة علاج فيرس سي، و100 مليون صحة، ودعم صحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والكشف عن الأمراض غير السارية"، وغيرها من المبادرات الأخري، لافتاً إلي أن هذه المبادرات الصحية لم تشهدها مصر علي مر تاريخها، وتهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأضاف المحافظ، أن مبادرة "100 يوم صحة" هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، التشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وأوضح "الأنصاري"، أن مبادرة 100 يوم صحة، تهدف إلى توفير خدمات صحية شاملة وقائية وعلاجية، وتوعية المواطنين بأنماط الحياة الصحية ورفع الوعي الصحي لديهم، وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين في جميع الأماكن داخل المحافظة، بالإضافة إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن المبادرة تُقدم خدمات 100 مليون صحة، وتشمل: مبادرات "دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف السمعيات لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص ما قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الأنيميا والتقزم وسوء التغذية لطلبة المدارس، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، فضلاً رعن الخدمات العلاجية والوقائية، وخدمات تنمية الأسرة، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي.