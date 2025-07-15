جنوب سيناء تطلق لجنة لمراجعة تراخيص المحال العامة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء، لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، وتراخيص المحال العامة بمدن خليج السويس "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء"، لمتابعة سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية، وتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقامت اللجنة خلال الجولة، بمراجعة جميع الطلبات المتأخرة والعمل على سرعة البت فيها، مع رفع كفاءة العاملين بالمراكز ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لهم بما يسهم في تحسين جودة الأداء.

كما قامت برصد وحل شكاوى المواطنين من خلال تنفيذ نموذج استطلاع رأي ميداني للتعرف على أبرز المشكلات والمقترحات، تمهيدًا لاتخاذ خطوات فاعلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والملفات المتوقفة بسبب جهات خارجية، والتأكيد على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لرفع نسب التصالح في المدن المستهدفة.

وأجرت اللجنة مرورًا ميدانيًا على المحال العامة في المدن، لتوعية أصحابها بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات الترخيص، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة ضمن منظومة التراخيص الجديدة، تحقيقًا للانضباط والتيسير في آن واحد.

تأتي هذه التحركات في إطار حرص وزارة التنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء على الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق رضا المواطنين.