

الفيوم- حسين فتحي:

أكد الدكتور محمد صفاء عرفة مدير عام مستشفيات جامعة الفيوم، وصول أحدث جهاز قسطرة قلبية من الأجهزة الحديثة التي تعمل بدقة عالية وناجحة في علاج أمراض القلب والاضطرابات الزائدة بالقلب.

وقال الدكتور خالد الخشاب أستاذ قسطرة القلب، وعميد كلية الطب بجامعة الفيوم الأسبق، إن المستشفيات الجامعية قد أعدت الكوادر الطبية المدربة على التعامل مع حالات كهرباء القلب وطريقة العلاج، بالاضافة لعمليات كي بعض الوحدات الزائدة في القلب.

أشار الخشاب إلى أن جهاز القسطرة القلبية المتوفر بغرف العمليات يتيح تركيب قسطرة قلبية بدون تدخل جراحي في نفس الوقت للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك وهو ما يعرف طبيًا باسم "هايبرد تكنيك".

وأوضح أن العمل بوحدة القسطرة القلبية الجديدة ينطلق بداية أغسطس المقبل، إذ تكون يومان في الأسبوع بالعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم في الشهر لإجراء عمليات كهرباء القلب.

في السياق ذاته، أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن الجهاز الجديد الخاص بعلاج أمراض القلب سينقل مستشفيات جامعة الفيوم لمستوى جديد في علاج الأمراض القلبية.

وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن الجهاز الجديد يزيد سعره عن 40 مليون جنيه.