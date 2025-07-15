ماس بمروحة السقف.. مصرع مسنة في حريق منزل بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقت سيدة في العقد السابع من العمر، مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق إثر اندلاع حريق في منزلها الكائن بعزبة الشاعر التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس المركز والمدينة، تلقت إخطارًا باندلاع حريق في أحد منازل عزبة الشاعر التابعة لمركز مطوبس وإصابة إحدى السيدات من المنزل بحروق شديدة نتيجة الحريق.

تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى فوه المركزي، إذ تبين من المعاينة أنها تدعى "ناظلة.ع.ع.ا"، 70 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة الشاعر وتوفيت عقب وصولها للمستشفى متأثرة بإصاباتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن حدوث حريق في منزل السيدة المتوفية نتيجة ماس كهربائي في مروحة السقف، ما أدى إلى إصاباتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية أسفر عن وفاتها ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة السيدة المتوفية بمعرفة أهليتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.