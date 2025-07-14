افتتاح مركز طب الأسرة بقرية صفانية لخدمة 25 ألف مواطن (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، مركز طب الأسرة بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم خدمات صحية لنحو 25 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المجاورة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الطبية بالمناطق النائية.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المنيا من تطوير في البنية التحتية الصحية يعكس توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز طب الأسرة يأتي في ظل انضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تفعيل المبادرات الرئاسية المعنية بالصحة العامة، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية وضمان سرعة حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجودة عالية.

خلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة، حيث قدم وكيل وزارة الصحة شرحًا حول مكونات المركز الذي جرى تجهيزه وفق أحدث المعايير، ويشمل كافة التخصصات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية شاملة لسكان المنطقة.

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية في جميع المنشآت الخدمية بالمحافظة، مع تنفيذ برامج تدريبية دورية على خطط الطوارئ والإخلاء، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمترددين، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات.

وفي لفتة رمزية، أجرى المحافظ تحليل سكر عشوائي داخل معمل المركز الطبي بصفانية، مشددًا على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الأمراض المزمنة، في ظل جهود الدولة لبناء نظام صحي متكامل من خلال مبادرات تستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المركز مقام على مساحة 960 مترًا مربعًا من إجمالي مساحة 1800 متر، ويتكون من 3 طوابق تشمل العيادات الخارجية، وحدة الأشعة، المختبرات، الصيدلية، وقسم الطوارئ، إضافة إلى المكاتب الإدارية وسكن الأطباء وهيئة التمريض.

وأشارت إلى أن تصميم المبنى راعى اشتراطات الحماية المدنية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير رامبات خارجية، كما يوفر المركز خدمات متعددة تشمل: الطوارئ، تطعيمات الأطفال، متابعة الحوامل وكبار السن، عيادات الأسنان، خدمات تنظيم الأسرة، المشورة الأسرية، وعيادات تخصصية، إلى جانب مكتب الصحة.

كما يُنفّذ داخل المركز عدد من المبادرات الصحية، منها: مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، مبادرة الأم والطفل، مبادرة الأمراض المزمنة، مبادرة فحص السمع، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، والنائبان سعودى عبد الرحمن، واللواء إيهاب عبد العظيم، والمهندس أحمد عاطف مدير جهاز التعمير، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى عبد الرحمن رئيس مركز العدوة.