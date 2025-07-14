مدبولي يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الإثنين، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حول أعمال التطوير التي بدأت عام 2020، وتشمل تحويل مبنى بمساحة 2500 متر مربع إلى مركز طبي متخصص يضم وحدات لجراحات القلب والأوعية الدموية، ويشمل 30 سريرًا داخليًا وعددًا من أسرة الرعاية المركزة لرعاية حالات القلب المفتوح والسكتات الدماغية، إضافة إلى حضانات للأطفال.

وشملت الجولة تفقد غرف رعاية القلب والسكتة الدماغية، وغرفة مرضى التواصل عن بعد، ومبنى الأشعة الذي يضم أجهزة طبية متعددة بينها جهاز أشعة مقطعية وجار توريد جهاز القسطرة، إلى جانب 20 جهاز تنفس صناعي و4 حضانات وتجهيزات غير طبية.

واطلع رئيس الوزراء على المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي بالمركز، والتي تتضمن تطبيق منظومة الرقم الطبي الموحد، ونظام PACS، وغرفة المشاهدة، حيث بدأ العمل بهذه الخدمات بالفعل.

وقدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمحة عن الوضع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، تتوزع على 8 مناطق طبية وتضم 141 وحدة صحية، إضافة إلى نحو 3738 سريرًا داخليًا و530 سرير رعاية مركزة و124 غرفة عمليات.

وأوضح المحافظ أن القطاع الصحي يعتمد على كوادر طبية وتمريضية مؤهلة، تشمل أكثر من 4600 طبيب و4500 ممرض وممرضة، فضلًا عن أخصائيين في العلاج الطبيعي والصيدلة وطب الأسنان.