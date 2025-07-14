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شوارع السيل بأسوان تغرق في المياه بسبب انفجار خط رئيسي- فيديو وصور

02:02 م الإثنين 14 يوليه 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

شهدت منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، اليوم، غرق عدد من الشوارع والمداخل السكنية، عقب انفجار ماسورة مياه شرب رئيسية، مما تسبب في صعوبة حركة الدخول والخروج للمواطنين من بعض العمارات.

وأوضح المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، في تصريحات لـ مصراوي، أن الخطوط التي تعرضت للانفجار هي خطوط جديدة، وكانت قيد الاختبار لضمان وصول المياه إلى الأدوار العليا والمناطق البعيدة، لكن الضغط المرتفع فاق قدرة هذه الخطوط على التحمل.

وأضاف لاشين أن المحافظة قررت خفض ضغط المياه إلى المعدل الذي تتحمله الشبكة الجديدة، مشيرًا إلى أن فرق الإصلاح بدأت أعمالها على الفور، ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاحات خلال وقت قصير، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الواقعة.

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أسوان المياه انفجار خط رئيسي منطقة السيل الجديد انفجار ماسورة مياه
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