أسيوط - محمود عجمي:

أكّد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة من الناحية الفنية والتقنية.

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية أجراها، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل داخل المعامل المخصصة لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والتي انطلقت السبت 12 يوليو وتستمر حتى الخميس 24 يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستعدادات لفترة التنسيق تبدأ مبكرًا كل عام، من خلال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتوفير كوادر فنية مؤهلة، بما يضمن تقديم خدمة إلكترونية آمنة وسريعة للطلاب وأولياء الأمور. وأكد أن الجامعة تسخر إمكاناتها التكنولوجية والبشرية لتوفير بيئة مريحة وداعمة للطلاب، انطلاقًا من دورها المجتمعي والتعليمي.

وشملت الجولة تفقد معمل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بالحرم الجامعي القديم، برفقة عدد من قيادات الكلية، من بينهم: الدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، إلى جانب الأستاذ عز المنصوري، أمين الكلية.

وتابع الدكتور المنشاوي كفاءة التجهيزات التقنية بالمعمل، والتي تضم قاعتين تحتويان على 49 جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، ويشرف عليها فريق دعم فني مكوّن من 10 متخصصين لتقديم الإرشاد والمساعدة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة معامل التنسيق الإلكتروني بمركز الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية (طلاب)، والذي يضم قاعتين مجهزتين بـ45 جهاز حاسب آلي وغرفة مراقبة بالكاميرات، ويشرف عليه فريق من 9 متخصصين. ورافقه خلال الجولة الأستاذ محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وعدد من العاملين والمشرفين.

وتعمل المعامل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وسط تواجد دائم لفرق الدعم الفني لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم المساعدة الفورية.

ووجّه الدكتور المنشاوي بضرورة توفير أجواء تنظيمية مناسبة داخل المعامل، تضمن انسيابية تسجيل الرغبات، خاصة في أوقات الذروة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتوفير عدد كافٍ من الأجهزة وتعزيز التواجد الفني عند الحاجة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود فرق العمل داخل المعامل، مثمنًا التزامهم في تقديم خدمة متميزة، ومؤكدًا أن مصلحة الطالب ستظل أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة، التي تواصل دعمها للطلاب منذ بداية مشوارهم الجامعي وحتى التخرج.