الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة أيمن موسى وكيل الوزارة، عن أسماء المعلمين والمعلمات الناجحين في الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم، والذين اجتازوا اختبارات الأكاديمية العسكرية.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن عدد الناجحين في الدفعة الرابعة بالمحافظة بلغ 240 معلمًا ومعلمة، بالإضافة إلى 21 آخرين ممن تم قبول تظلماتهم من الدفعة الثانية.

وطالبت المديرية الناجحين بسرعة التوجه لتسليم مسوغات التعيين الخاصة بهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أن تسليم الأوراق يتم بديوان عام المديرية، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من الوزارة بأسماء المجتازين للاختبارات.

ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار خمس سنوات.