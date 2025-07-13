تركت طفلين.. "صيادلة المنوفية" تنعى طبيبة دهسها قطار قويسنا

نعت نقابة الصيادلة في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، الدكتورة إسراء محمد الحسيني شاكر، والتي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، إثر تعرضها للدهس من قطار قويسنا أثناء عبورها شريط السكة الحديد، أثناء توجهها للعمل.

وجاء بيان النقابة على النحو التالي: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة صيادلة المنوفية الزميلة الصيدلانية الدكتورة/ إسراء محمد الحسيني شاكر، من قرية عرب الرمل قويسنا المنوفية، والتي وافاتها المنية اليوم وهي في طريقها إلى العمل بوحدة الرصد البيئي بقويسنا، والدفنة بعد صلاة العصر من قرية عرب الرمل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار ولأهلها الصبر والسلوان".

وأكد أحد الأهالي لـ مصراوي أن الفقيدة متزوجة وتركت طفلين في عمر الزهور - ولد وبنت- وأنهت أسرتها تصاريح الدفن في انتظار تشييع جثمانها بمقابر عائلتها.

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