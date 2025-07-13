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"راجعة من الشغل".. مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار في المنوفية

01:23 م الأحد 13 يوليه 2025

قطار- أرشفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

لقيت طبيبة صيدلانية مصرعها، صباح اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء عودتها من عملها.

وبحسب روايات شهود العيان، وقع الحادث أمام محطة وقود بالقرية، حين كانت الضحية تعبر القضبان، فصدمها القطار وأودى بحياتها في الحال، وتبيّن أن المتوفاة تُدعى إسراء محمد شاكر، وتعمل صيدلانية.

أبلغ الأهالي الجهات الأمنية، حيث انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، بينما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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