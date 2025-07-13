الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على أن تستمر لمدة شهر بدءًا من السبت 12 يونيو، وتشمل جميع القرى والمراكز والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور السيد الحسانين، وكيل مديرية الطب البيطري، إن فرق التحصين تمكنت من تحصين 8968 رأس ماشية خلال اليوم الأول من بدء الحملة. وأوضح أن الحملة تستهدف تغطية شاملة لجميع رؤوس الماشية بالمراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.

وتقوم المديرية أيضًا بمراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمربين من خلال لجان الإرشاد البيطري حول أهمية الوقاية من الأمراض الوبائية، مع مناشدة أصحاب المزارع بسرعة تحصين المواشي لضمان سلامتها.

من جانبه، شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لإنجاح الحملة، مع تكثيف التوعية لأصحاب الماشية، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية الثروة الحيوانية من خلال برامج التحصين الدورية وتوفير اللقاحات اللازمة.