الأقصر - محمد محروس:

قالت مصادر بمعابد الكرنك بالأقصر: "إن بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة عثرت كشف أثري هام داخل الركن الجنوبي الشرقي من معبد الكرنك، حيث تم العثور على مباني متكاملة تعود لعصر الدولة الوسطى (2050 – 1710 قبل الميلاد)، في كشف يلقي الضوء على جانب غير موثق من الحضارة المصرية القديمة".

وأشار مصدر بمعابد الكرنك لـ مراسل "مصراوي"، إلى أن الموقع المكتشف لم يتم الإشارة إليه من قبل في أعمال المستكشف الفرنسي الشهير "جورج لاجران" التي أُجريت بين عامي 1895 و1910، ما يعزز من أهمية الكشف، الذي يعتقد أنه يمثل مدينة أثرية متكاملة ظلت مأهولة ونشطة لأكثر من ألف عام.

وأوضحت مصادر داخل المعابد أن البعثة عثرت على مباني من الطوب اللبن تحتوي على أفران لطهي الطعام وصناعة الخبز، إلى جانب أدوات للطبخ والتخزين، مما يشير إلى أن الموقع كان مركزًا حيويًا للمعيشة اليومية والخدمات المساندة للعاملين داخل المعبد.

وعُثر على مجموعة من الحلي والمصوغات التجميلية يُرجح أنها كانت مملوكة لنساء أو عاملات داخل الموقع، في دلالة على أن هذا المكان لم يكن مجرد موقع خدمي، بل كان مجتمعًا نابضًا بالحياة يضم أنشطة معيشية واجتماعية متنوعة.