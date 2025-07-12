البحيرة - أحمد نصرة:



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، تنظيم وتشغيل سوق المواشى بدمنهور فى المواعيد المقررة الخاصة بالسوق.



وأشارت الوحدة إلى توليها إدارة السوق بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، عقب إلقاء القبض على المستأجر الحالي واتهامه بالتزوير.



وناشد عدد كبير من تجار الماشية والجزارين المترددين على السوق الرجوع لأسعار التذاكر السابقة بعد الزيادة الأخيرة التي طبقها المستأجر الأخير ووصلت بسعر التذكرة إلى 400 جنيه على الرأس الواحدة.



وقررت نيابة قسم دمنهور، بمحافظة البحيرة،، حبس "محمد ر.ا"، مستأجر سوق الماشية العمومي بدمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة، بقيمة 41 مليون جنيه، ضمن المستندات اللازمة لدخول مزاد تأجير السوق.



كان مدير الشئون المالية بديوان عام محافظة البحيرة أبلغ مأمور قسم شرطة دمنهور، باكتشاف خطاب ضمان بنكي مزور ضمن مستندات التعاقد المقدمة من التاجر الفائز بمزاد سوق المواشي. وتبين بعد مراجعة الخطاب والتواصل مع البنك المدعى صدوره منه، أن الخطاب لا يمت بصلة لأي بنك معتمد.



وأفاد المتهم عقب ضبطه خلال التحقيقات، أنه لا يعلم شيئًا عن التزوير، زاعمًا أنه تعرف على شخص يُدعى "محمد ع." وشهرته "أبو عزام"، سبق له التعاقد على تأجير 3 أسواق أخرى، هو من أحضر خطاب الضمان.