الغربية- مروة شاهين:

في أول تعليق له على الضجة التي أثيرت حول منشوره المسيء، أكد محمد فهمي، الطبيب الصيدلي، أن دعائه على رحيل أستاذ جامعي بكلية الصيدلة جامعة طنطا، الدكتور عبدالرحيم سيد إبراهيم، بعد الإعلان عن وفاته، جاء بسبب اعتقاده بأن الأستاذ الراحل "ظلمه ودمر مستقبله".

أوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه عُيّن معيدًا بكلية الصيدلة عام 1991، وذلك بعد حصوله على تقدير "امتياز" في تمهيدي الماجستير.

وذكر أنه شرع في إعداد تجارب علمية ضمن رسالة الماجستير الخاصة به، تتعلق بنبات طبي يدعي أنه يعالج السرطان وله تأثير على مرضى السكري.

ووفقًا لروايته، فإنه منذ أن علم الأستاذ الراحل، الدكتور عبدالرحيم، بهذا البحث، قام "بتعنيفه أمام الطلاب واتخذ ضده إجراءات انتقامية"، على حد قوله.

وزعم فهمي أنه تم التلاعب في الأبحاث التي كان قد انتهى منها على فئران التجارب.

واستكمل الصيدلي تفاصيل ما وصفه بـ"المضايقات"، مشيرًا إلى أنه حُوّل للتحقيق عدة مرات بناءً على توصيات من الأستاذ الراحل، ووصل الأمر إلى "أمور تعجيزية" أدت إلى استبعاده من التدريس وتعيينه موظفًا إداريًا.

وأشار فهمي إلى أنه كان يُعامل بطريقة سيئة أثناء حضوره للعمل، وحاول تقديم شكاوى أكثر من مرة لرئيس الجامعة في ذلك الوقت، لكن دون جدوى، وانتهى الأمر بانقطاعه عن العمل، ثم فصله نهائيًا من الكلية.

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