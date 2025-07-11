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"عطلة تتحول إلى مأساة".. مصرع شاب غرقًا في حمام سباحة بالسويس

04:10 م الجمعة 11 يوليو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه غرقًا في حمام سباحة، داخل مدينة السويس أثناء زيارته لقضاء العطلة، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا يُفيد حالة غرق واصطدام شخص بجسم صلب داخل حمام سباحة، اليوم الجمعة، داخل أحد المنتجعات السياحية بمنطقة كورنيش السويس، على الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس سيارة إسعاف لموقع البلاغ.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي المطلوب لحالة الغرق، مع انعاش قلبي رئوي، وتبين أن المصاب حالته متأخرة، وأغلب الوظائف الحيوية بالجسم تأثرت بانقطاع الأكسجين، ونقل المسعفون المصاب إلى مجمع السويس الطبي، إلا أنه توفي أثناء النقل.

وانتقلت قوة من قسم السويس إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى "حسام . م . ا" 51 عامًا كبير مهندسين بحري، مقيم بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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