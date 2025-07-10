جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارة إلى دير السبع بنات التاريخي بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، أحد أبرز المعالم الدينية والروحية في المحافظة، وذلك لتقديم دعم مادي ومعنوي لراهبات الدير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم التواصل المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والسلام.

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ مجموعة من السلع والمواد التموينية كـ"هدية من رئيس الجمهورية"، في لفتة رمزية تعكس حرص الدولة على رعاية جميع فئات المجتمع دون تمييز، وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل.

وأعربت راهبات الدير عن بالغ امتنانهن وتقديرهن للمبادرة، مشيدات باهتمام الدولة المتزايد بالمواقع الدينية التاريخية، ودعمها المتواصل للمجتمع المحلي، بما يعزز من أواصر المحبة والتعايش بين المواطنين.

وأكد المحافظ أن دير السبع بنات يُعد نموذجًا للتسامح والتعايش بين الأديان، وأن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على هذا التراث الإنساني، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي استكمالًا لنهج الدولة في دعم المناطق ذات الطابع الروحي والتاريخي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية.