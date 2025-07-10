إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الفيوم عند 9 مرشحين

الفيوم – حسين فتحي:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، باب التقديم عند 9 مرشحين فقط، وذلك بعد تقدم كل من حمادة محمد سليمان حمودة، وشهرته "الدكتور حمادة سليمان" عن حزب النور، والحسيني عبد العاطي عبد السميع، وشهرته "حسين شعبان" كمرشح مستقل، وذلك على النظام الفردي.

كانت اللجنة قد بدأت في تلقي طلبات الترشح منذ يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار أمجد طلعت يوسف، وتضم في عضويتها كلاً من: خالد محمود حسن، عادل رأفت أبو السعود، أحمد عبد الحليم، حسين المليجي، علي سويدان، أحمد رضوان، أحمد قرني، وائل المعداوي، عمرو صلاح، وفاروق مصطفى، تحت إشراف المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة غدًا الجمعة القائمة المبدئية للمرشحين، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاثنين المقبل، يليها فتح باب التنازلات وتقديم الطعون وفق الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.