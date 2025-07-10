والدتها كشفت الغموض.. فتاة تنهي حياتها بحبل في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها شنقًا داخل مسكن أسرتها، دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وكشفت والدتها غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى خاص بوصول المدعوه "أ. ف" 16 عامًا طالبة جثة هامدة ادعاء انتحار.

بمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وتلاحظ وجود حبل يتدلي من جنش حديدي بسقف غرفة بالطابق الثاني، وسلامة أبواب ونوافذ المنزل.

أفادت والدتها "فاطمة. ح" 40 عامًا ربة منزل بإقدام نجلتها على الانتحار بتعليق نفسها بحبل يتدلى من جنش حديدي مثبت بسقف الغرفة الخاصة بها بالطابق الثاني فقامت بإنزالها بمساعدة الأهالي ونقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفـيت، لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية، ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.