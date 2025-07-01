"مركب الشمس" يربط التاريخ بالخيال على مسرح الطفل بأسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

شهد مسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان عرضًا مسرحيًا بعنوان "مركب الشمس"، ضمن فعاليات مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية قدرات الأطفال الفنية والإبداعية في مختلف المحافظات.

العرض من تأليف محمد زناتي، وإخراج محمد عبد المنعم، وديكور وملابس خالد عطا الله، وقدمته فرقة قصر ثقافة أسوان للأطفال. ويهدف العمل إلى الربط بين الماضي والحاضر من خلال معالجة درامية تستلهم روح الحضارة المصرية القديمة، مستخدمة عناصر بصرية جاذبة من استعراضات وإضاءة وأزياء مصممة بعناية.

وأوضح المخرج محمد عبد المنعم أن أحداث العرض تدور حول "سمير"، الشاب المتطوع لحراسة المتحف، والذي يخوض رحلة خيالية عبر حلم يقوده إلى عصور مصر القديمة، حيث يلتقي شخصيات فرعونية بارزة مثل حتشبسوت وحتحور وباستيت وأبو منجل، ليجد نفسه وسط صراع درامي حول حماية الحضارة من محاولات الطمس والسرقة، في إسقاط رمزي على تحديات الحاضر.