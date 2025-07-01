سفير بلجيكا: مصر أثبتت استقرارها في وقت الأزمات الإقليمية (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أشاد السفير بارت دي غروف، سفير بلجيكا لدى مصر، بمكانة مصر كـ"واحة أمان" في المنطقة، مؤكدًا خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء أن الدولة المصرية أثبتت جاهزيتها واستقرارها في ظل الأزمات الإقليمية، لا سيما من خلال استضافتها لعالقين من مناطق نزاع، واستقبالها رحلات دولية في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على هامش زيارة السفير لعدد من المقاصد السياحية بالمحافظة، شملت مدن شرم الشيخ، دهب، طابا، وسانت كاترين، ضمن جهود تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا، خصوصًا في مجالات السياحة والتنمية المستدامة.

وأعرب السفير عن تطلع بلاده لفتح آفاق تعاون جديدة مع مصر، خاصة في مجالات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى استعداد بلجيكا لتقديم خبراتها في هذا المجال، واقترح عقد لقاءات تنسيقية بين خبراء البلدين لتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالسفير والوفد المرافق، مستعرضًا رؤية التنمية المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر استغلال المقومات السياحية واللوجستية التي تميز جنوب سيناء، وعلى رأسها مشروع ربط موانئ نويبع وطابا بخطوط السكك الحديدية المؤدية إلى العريش، كجزء من مشروع "الحزام والطريق" العالمي.

وتناول اللقاء سبل دعم التبادل السياحي والتجاري، وتعزيز حركة السياحة البلجيكية إلى مدن جنوب سيناء، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في مجالات النقل البحري والمرافق الذكية والخدمات.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة وهدايا تذكارية للسفير، ووجّه له دعوة لحضور مأدبة غداء في دهب، وزيارة النادي اليوناني، ضمن جولة موسعة لبحث مشروعات التنمية بالمحافظة.