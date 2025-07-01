جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس عادل عبد الرحمن عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وأعضاء الغرفة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمواصلة متابعة امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الحازمة والتعامل الفوري مع أي سلبيات، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جرى متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على حسن سيرها خلال الفترة الماضية، وعدم وجود أي شكاوى تتعلق بالورقة الامتحانية، والتأكيد على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحان من مراكز التوزيع في الوقت المحدد قبل بدء الامتحانات بوقت كافي.

وأكد على أهمية توفير بيئة امتحانية هادئة للطلاب، وضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، وحذر من أي محاولات للغش أو الشغب.

وطالب رؤساء اللجان بالتطبيق الفوري والحازم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية ضد أي شكل من أشكال الغش أو أعمال الشغب، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة، أو الأجهزة الإلكترونية، أو انتحال الصفة، أو أي وسائل أخرى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحانات يوم الخميس المقبل في مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة التاريخ.