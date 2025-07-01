إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
12:32 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
الشرقية ياسمين عزت
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وانقلاب ميكروباص على طريق "مصر - الإسماعيلية"، أمام مجمع الإغاثة، اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى العاشر 9 مصابين جميعهم من محافظة المنوفية، فيما يتلقون الرعاية الطبية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرتها وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.
فيديو قد يعجبك: