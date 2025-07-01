إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وانقلاب ميكروباص على طريق "مصر - الإسماعيلية"، أمام مجمع الإغاثة، اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى العاشر 9 مصابين جميعهم من محافظة المنوفية، فيما يتلقون الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرتها وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.