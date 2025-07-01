سماعات غش بآذان 16 طالبًا بالثانوية بأسيوط.. طبيب يكشف التفاصيل (فيديو)

أسيوط – محمود عجمي:

كشف الدكتور عماد سلامة عيسوي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة أسيوط، عن واقعة مثيرة تتعلق باستخدام وسائل تقنية للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبل في عيادته ستة طلاب، بينهم فتاتان، عقب انتهاء امتحان مادة الفيزياء، طلبوا مساعدته في استخراج سماعات بلوتوث صغيرة كانوا قد أدخلوها في آذانهم لاستخدامها أثناء أداء الامتحان.

وأوضح الدكتور سلامة، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هذه الحالات ليست الأولى من نوعها، إذ تعامل خلال أيام الامتحانات مع نحو 16 حالة مماثلة من مركز القوصية، تطلب بعضها إجراء تدخل جراحي تحت التخدير الكلي، بينما تم التعامل مع حالات أخرى باستخدام التخدير الموضعي، وذلك بحسب موقع السماعة داخل الأذن ومدى قربها من القناة السمعية.

وأشار إلى أن وضع سماعات البلوتوث داخل الأذن يشكل خطورة بالغة على العصب السمعي، نظرًا لتأثير الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسية، محذرًا من أن الأذن تُعد جزءًا حساسًا من الدماغ، ما يجعل مثل هذه الممارسات تهدد سلامة الجهاز السمعي بشكل مباشر.

ودعا الدكتور سلامة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام هذه الوسائل، مؤكدًا أن اللجوء إلى الغش بهذه الطريقة لا يهدد فقط مستقبلهم الأكاديمي، بل قد يؤدي أيضًا إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وكان الطبيب قد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قال فيه: "امتحانات الثانوية العامة.. كلاكيت تاني مرة. حضر للعيادة في يوم واحد 6 طلاب ثانوية عامة لاستخراج سماعة بلوتوث من داخل الأذن، منهم اتنين بنات (الغش للجميع شعار المرحلة)"، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الاستنكار والدهشة.