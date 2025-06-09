نقابة أطباء قنا تُثمن جهود احتواء أزمة مُسنة قوص

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ثمّنت نقابة أطباء قنا في بيان رسمي، اليوم الإثنين، جهود النقابة العامة للأطباء في احتواء أزمة طبيب الجراحة العامة بمركز قوص، التي نشبت عقب وفاة مريضة، مشيرةً إلى أن الأزمة انتهت بالتصالح مع أسرة المتوفاة، التي تلقت منها النقابة التعازي.

وصفت النقابة ما جرى بأنه "سوء تفاهم" انتهى بالتراضِي، مشيدة بموقف أسرة المريضة التي فضّلت التسامح، داعية إلى عدم تكرار مثل هذه المواقف، التي لا تمثل الدور الإنساني للأطباء ولا تعكس أخلاقيات أبناء قنا المعروفين بالقيم الرفيعة.

وشارك وفد من نقابة أطباء قنا في دعم الطبيب خلال الأزمة، ضم الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، والدكتور محمود عبد المولى، أمين الصندوق، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، وطارق سرور، المستشار القانوني، إلى جانب عدد من أطباء الجراحة.

وأكد بيان النقابة أن التصالح جاء تتويجًا لمساعٍ جماعية لحفظ كرامة الأطباء واحترام سيادة القانون، مع تعزيز الثقة بين الأطباء والمجتمع، مشيرًا إلى أن القضية أُغلقت بعد مفاوضات بناءة شاركت فيها أطراف متعددة، بما يحقق الصالح العام.

اقرأ أيضا :

صحة قنا تغلق عيادة الطبيب الممتنع عن علاج السيدة المسنة

ضبط طبيب قنا المتهم بالتسبب في وفاة مسنة بعد رفض علاجها

النيابة تُفرج عن طبيب قنا بعد الصلح مع أسرة المسنة المتوفية بالإهمال