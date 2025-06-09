السيطرة على حريق داخل شونة كتان بقرية شبراملس في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق داخل شونة مخصصة لتخزين محصول الكتان، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي، بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شونة كتان بالقرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، إلى جانب قوة من المباحث الجنائية.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، اشتعال النيران في محصول الكتان المخزن داخل الشونة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على النيران ومنع امتدادها، باستخدام لوادر لفصل المحصول وحصر النيران في مكان واحد والسيطرة عليها وتقليل الخسائر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.