النيابة تصرح بدفن بطل محطة الوقود وأسرته تتجهز لتشييع جنازته بالدقهلية

الشرقية - ياسمين عزت:

صرحت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بدفن جثمان السائق خالد محمد شوقي عبد العال، المعروف إعلاميًا بـ"سائق محطة الوقود".

ولقي السائق مصرعه بعد أن افتدى المواطنين من كارثة محققة، عندما دخل لتموين سيارته في محطة وقود، وحدث عطل فني في خزان الوقود بسيارته أدى إلى اشتعاله، وقاد السائق سيارته المشتعلة بعيدًا عن خزانات الوقود والمواطنين إلى مكان خالٍ، ليضحي بحياته وينقذ الأرواح.

كانت محافظة الشرقية، شهدت واقعة مؤلمة، إذ تعرضت سيارة داخل محطة بنزين بالمجاورة 70 بالعاشر من رمضان إلى سخونة التانك وانفجاره ما أدى إلى اندلاع النيران بالسيارة، التي كان يقودها السائق خالد عبد العال.

بعد إصابته جرى نقل السائق إلى مستشفى أهل مصر للحروق لكنه توفي اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستعد قريته بمحافظة الدقهلية لتشييع جنازته عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.