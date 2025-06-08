مواطنو كفر الشيخ يتوافدون على حدائق ومتنزهات دسوق فى ثالث أيام العيد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات من أبناء مركز ومدينة دسوق، والقرى، والمراكز المجاورة، لقضاء أجازة العيد.

وتوافد أهالي المحافظة، على حديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل بدسوق، ونادى دسوق الرياضى ومركز شباب دسوق، وغيرها من متنزهات.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد تحت إشراف فريق عمل وأمن إداري يقوده المحاسب محمد شعبان، مدير الحديقة، وتحتوي الحديقة على أنشطة ترفيهية، وملاهى، ومراكب للتنزه، وحديقة للحيوان.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، إن هناك عدد من المواطنين يقبلون على الرحلات النيلية في نهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة وسط متابعة من رجال شرطة الإنقاذ النهرى للتعامل الفوري مع أي بلاغات خاصة بالغرق.