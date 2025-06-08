كامل العدد.. إغلاق شاطئين بالإسكندرية لوصول نسب الإشغال إلى 100% -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وصول شاطئين إلى نسبة إشغال 100% خلال ثالث أيام عيد الأضحى، واقتراب شاطئين آخرين من تسجيل الحد الأقصى من الإشغالات.

ورفع كل من شاطئ "عروس البحر" سيدي بشر المميز سابقًا وشاطئ "محمود سعيد"، شعار كامل العدد بعد وصول نسبة الإشغال فيهما إلى 100%، مع استمرار ارتفاع معدلات الإقبال على الشواطئ الأخرى.

كما سجل شاطئ جزيرة الذهب نسبة إشغال بلغت 98%، فيما وصلت نسب الإشغال في شواطئ ستانلي، البوريفاج الشرقي، والعصافرة إلى 80%.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين إلى تفادي الشواطئ المزدحمة والبحث عن البدائل التي لا تزال متاحة، في بيان رسمي تضمن "ننصحكم بتجنب التوجه لهذه الشواطئ .. حرصًا على سلامتكم وتجنبًا للزحام على البوابات".

وأوضحت الإدارة أن عددًا من الشواطئ لا يزال يستقبل الزوار، من بينها "طاحونة المندرة، وانلي، جليم، السلسلة، إلى جانب شواطئ بحري والأنفوشي".

كما نشرت الإدارة رابطًا يحتوي على أسعار دخول الشواطئ والخدمات المتاحة، لمساعدة المصطافين في اختيار الوجهة المناسبة لهم، وأكدت الإدارة حرصها على توفير تجربة آمنة ومريحة لرواد الشواطئ.

وسجلت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من الزائرين بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 65 إلى 100% بمختلف شواطئ القطاعين الشرقي والغربي للمحافظة.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، منذ ساعات النهار الأولى لليوم الأحد على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئًا، ممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع ثالث أيام العيد وسط أجواء طقس ربيعي معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا كبيرا بين 80 إلى 100%، مقابل نسبة إقبال وصلت إلى 65% بشواطئ القطاع الغربي.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء التي تشير إلى أن البحر هادئ آمن ومتاح للنزول، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، والتي تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ مع تنويه بأن حالة البحر معتدلة في تلك المناطق.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 28 للعظمى 22 للصغرى، مع رياح بسرعة 18 كم/الساعة ونسبة رطوبة 68%.