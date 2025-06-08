محافظ الإسماعيلية يشارك كبار السن فرحة عيد الأضحى بقصر الضيافة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، نزلاء قصر ضيافة كبار السن بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، في أجواء إنسانية مليئة بالمودة والتقدير.

جاء ذلك بحضور الأستاذة مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تبادل الحديث مع النزلاء والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم تلك الفئة التي تمثل قيمة إنسانية واجتماعية كبيرة.

ووجَّه المحافظ بتوفير جميع أوجه الدعم لنزلاء قصر الضيافة، وتلبية كافة احتياجاتهم، كما كلّف الوحدة المحلية لحي ثالث بتكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الدار ومحيطها.

يُذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجّه في وقت سابق بفتح الأندية والشواطئ التابعة للمحافظة بالمجان أمام نزلاء قصر ضيافة كبار السن، ودور رعاية الأطفال، خلال أيام عيد الأضحى، دعمًا للدمج المجتمعي وتعزيزًا للبعد الإنساني في الخدمات المقدمة.