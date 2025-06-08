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مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بالبحيرة

01:34 ص الأحد 08 يونيو 2025

إسعاف - أرشيفية

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البحيرة- أحمد نصرة:

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب 9 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انهيار سقف مخزن جلود عليهم بعزبة عبد الرازق التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية وفاة: "محمد كمال"، شهرته "الليبي"، 30 عاما، متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ.

كما تبين إصابة كلا من: "بدر مهنا عبد الهادي"، 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، "عمر محمد رمضان"، 15 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، "السيد عبد العال خميس"، 24 عاما، كدمات وسحجات، "حربي صابر بكر"، 35 عاما، كدمات وسحجات وكسر بالساعد الأيسر.

كما أصيب كلا من: "عبد الرحمن رمضان يونس"، 16 عاما، اشتباه كسر بالسعد الأيمن وكدمات وسحجات، "السيد إبراهيم محمود"، 29 عاما، كدمات وسحجات، "محمد جمال مرسي"، 37 عاما، جروح قطعية متفرقة بالجسم، مجدي محمد البري، 49 عاما، كدمات وسحجات، "رشا السيد محمود"، 40 عاما، كدمات وسحجات.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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