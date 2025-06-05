انتخاب الأنبا يوأنس سكرتيرًا للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال مصدر داخل إيبارشية أسيوط إن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقد اليوم الخميس جلسة عامة في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، جرى خلالها انتخاب نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، سكرتيرًا جديدًا للمجمع، خلفًا لنيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي، الذي انتهت مدة خدمته وفقًا للائحة المجمع.

كما أسفرت الانتخابات، التي أُجريت بنظام الاقتراع السري، عن اختيار ثلاثة من الآباء الأساقفة سكرتيرين مساعدين، وهم:

- نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن.

- نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري.

- نيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وقد حاز الفائزون أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجمع، في مؤشر على توافق واسع داخل المؤسسة الكنسية.

ووجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لنيافة الأنبا دانيال والسكرتيرين المساعدين المنتهية ولايتهم، مثنيًا على ما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة خدمتهم. كما شارك أعضاء المجمع قداسته مشاعر التقدير، معبّرين عن امتنانهم للجنة السكرتارية السابقة.

واختُتمت الجلسة بالتقاط صورة تذكارية لقداسة البابا مع أعضاء لجنتي السكرتارية السابقة والحالية.