من قصب السكر إلى النخيل.. زراعة الأقصر تستعرض إنجازاتها خلال مايو

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور جابر محمد كلحي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن أبرز جهود وإنجازات المديرية خلال شهر مايو 2025، والتي شملت قطاعات الإرشاد الزراعي، وإنتاج المحاصيل، والري الحديث، والإنتاج الحيواني، ومكافحة الآفات، وحماية الأراضي، وغيرها.

أوضح "كلحي" أنه تم الانتهاء من التسوية بالليزر لمساحة 185 فدانًا لزراعة قصب السكر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بالأقصر، إضافة إلى بدء تسوية 300 فدان لزراعة الذرة الشامية، تم منها تسوية 80 فدانًا حتى نهاية مايو، كما نفذت 3 ندوات إرشادية عن زراعة وإنتاج الذرة.

وفي إطار جهود إدارة المياه والأراضي، تم تطهير مساقي خاصة بطول 5.700 كم، إلى جانب عقد ندوة توعوية حول نظم الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المرور الأسبوعي بالتنسيق مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه بالترع.

وقال مدير المديرية إن الإدارة العامة للإنتاج الحيواني شكلت لجنة مشتركة مع الطب البيطري ومعمل صحة الحيوان للمرور على مزارع الدواجن وأسواق الماشية، وأسفر ذلك عن إصدار 21 رخصة لمحلات الاتجار في الأعلاف وخامتها، بالإضافة إلى ترخيص مؤقت لـ 4 مزارع (2 دواجن – 2 مواشي).

وتابعت الإدارة العامة للتعاون الزراعي حركة الأسمدة المدعمة من حيث "الوارد والموزع والرصيد"، وتم عقد 7 ندوات لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح، وزيارة المطاحن للتأكد من كميات التوريد، كما تم التفتيش على الجمعيات التعاونية وتوفير مستلزمات الإنتاج بها.

وسجلت إدارة حماية الأراضي 46 محضر تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية 2 فدان و23 قيراطًا وسهم، وتمت الإزالة الفورية لها، كما أُصدر 331 قرار إزالة لمخالفات مباني على الأراضي الزراعية، مع التنبيه برفع الأنقاض وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية.

وانتهت إدارة البساتين من الحصر العام لبساتين الفاكهة لموسم 2025، وتم المرور على 3 صوب لإنتاج الفاكهة في (الزينية – بندر الأقصر – أرمنت) وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن متابعة أعمال مكافحة مرض التورد والتبرقش في مزارع الموز، كما جرى ترخيص 3 مشاتل (1 لقصب السكر و2 للخضر).

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الآفات عن علاج مساحة 384 فدانًا من قصب السكر المصابة بدودة القصب الكبيرة، وإطلاق طفيل "الترايكوجراما" على مساحة 1950 فدانًا لمكافحة الآفات. كما تم علاج 305 نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء باستخدام 1.2 طن مبيد بمركز الطود، والمرور على 13 محلًا للمبيدات الزراعية وفحص 1378 عبوة.

كما شملت الجهود المرور على الزراعات النيلية ومكافحة الحشائش في زراعات الذرة بمسافة 5.4 كم، وتنفيذ المقاومة العامة للقوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعويتين في إسنا وبندر الأقصر بحضور 31 سيدة.

وتابعت إدارة المحاصيل السكرية زراعة حقول جديدة بتقنية الشتل لمساحة 21 فدانًا ليصل الإجمالي إلى 48 فدانًا، بالتوازي مع ريها بالتنقيط، وزراعة 329 فدانًا بصنف "جيزة 4" حتى نهاية الشهر، ليصل إجمالي المساحة المزروعة إلى 705 أفدنة.

وفيما يخص الشكاوى، تم فحص والرد على 29 شكوى من أصل 36 واردة إلى بوابة الشكاوى الإلكترونية، وجارٍ استكمال التعامل مع الـ7 المتبقية.