مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهد طريق "بسيون – طنطا" بمحافظة الغربية، حادث تصادم مروع بين سيارتين ودراجة نارية، بالقرب من قريتي قرانشو وكفر سليمان، أسفر عن مصرع شخصين، بينهما شاب مجهول الهوية، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية ترافقها 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع كل من عبد الرحمن السيد أبو حطب، 32 عامًا، وآخر مجهول الهوية، فيما أُصيب: علاء محمد محمد عمار، 40 عامًا، باشتباه نزيف في المخ وكسر مضاعف بالساقين، وخالد رزق بدوي، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي الرعاية الطبية، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما تم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وجارٍ استكمال التحريات تحت إشراف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد هوية المتوفى المجهول، وصرحت بدفن الجثامين عقب انتهاء التحقيقات.