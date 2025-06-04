القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، صورًا لما زُعم أنه نموذج امتحان مادة الحاسب الآلي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك قبل انطلاق الامتحان بساعات، في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2025.



وادعى متداولو الصور أن النموذج المتداول هو ورقة امتحان الحاسب الآلي الرسمية، ما أثار جدلًا بين أولياء الأمور والطلاب بشأن احتمالية تسريب الامتحان.

من جانبها، نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، صحة تلك الورقة، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للامتحان الحقيقي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الصور المتداولة عبارة عن نماذج استرشادية قديمة، يُعاد نشرها على مواقع التواصل من قبل بعض الأشخاص بزعم أنها تسريبات، بينما في الواقع هي بعيدة كل البعد عن مضمون الامتحان الحالي.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بمشاركة لجنة من مكتب متابعة وزير التربية والتعليم، تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، لضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان في اليوم الأخير من الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية انطلقت يوم السبت 31 مايو 2025، ويؤديها هذا العام 120,413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة داخل 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، وهي: بنها، قليوب، شرق شبرا، غرب شبرا، طوخ، القناطر الخيرية، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، العبور، الخصوص، وقها.