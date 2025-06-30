جامعة بنها تحيي الذكرى 12 لثورة 30 يونيو بمشاركة واسعة من الشباب

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

نظّمت جامعة بنها احتفالية موسّعة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، ونواب البرلمان، وممثلي التنسيقية.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية شارك فيها العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، والدكتور علي شمس، رئيس جامعة بنها الأسبق، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأحد مؤسسي حركة تمرد، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وأكد المهندس أيمن عطية في كلمته أهمية ثورة 30 يونيو كتحول محوري في مسيرة الوطن، مثمنًا الدور الوطني للقوات المسلحة والشعب المصري في الحفاظ على هوية الدولة. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد من أبرز إنجازات الثورة، داعيًا شباب الجامعة إلى زيارتها والاعتزاز بها كمظهر من مظاهر التقدم الوطني.

وشدد المحافظ على أن الحفاظ على مكتسبات الثورة يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من كافة الأطراف، مؤكدًا أن مصر بفضل قيادتها وشعبها قادرة دائمًا على تخطي التحديات وتحقيق التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، عبّر خلالها الشعب عن وعيه وإرادته الحرة، واستعاد خلالها هويته الوطنية. وأوضح أن الثورة أسهمت في استعادة الاستقرار السياسي، وخلقت مناخًا مناسبًا للإصلاحات الاقتصادية والتنموية، انعكس في مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

وأشار الجيزاوي إلى دور الشباب، ولا سيما طلاب الجامعات، في قيادة الحراك الشعبي، مشيدًا بإسهامهم في تنظيم الفعاليات وتوثيق الأحداث، ودورهم الحيوي في بناء الدولة الحديثة.

وفي كلمتها، أكدت النائبة أميرة العادلي، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء دولة مدنية حديثة تعلي من قيمة المشاركة وتتيح الفرصة للأجيال الشابة في صنع القرار. وشددت على أن الثورة مسؤولية مستمرة، تستلزم الوعي الوطني والمشاركة الفاعلة من جميع فئات المجتمع.

وتخللت الاحتفالية جلسة حوارية مع طلاب الجامعة، تناولت ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية، واستعرضت أبرز مشروعات التنمية الجارية، وتم الرد على استفسارات الطلاب بهدف تعزيز وعيهم الوطني وإشراكهم في مسيرة البناء.