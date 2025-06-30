غدًا.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان رسميًا (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

تنطلق غدًا الثلاثاء منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين.

وترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي لمتابعة الاستعدادات النهائية، وضمان الجاهزية الكاملة لتفعيل المنظومة. وأكد المحافظ حرصه على المتابعة اللحظية شخصيًا، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعوق تقديم الخدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية.

ووجّه المحافظ بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة نائب المحافظ وعضوية مسؤولي الجهات المعنية، للتعامل السريع مع أي شكاوى أو مشكلات ميدانية، كما كلف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة الرعاية الصحية، برصد أي مطالب جماهيرية أو أعطال قد تعيق سير العمل.

وشدّد المحافظ على ضرورة تسكين العاملين المثبتين في مواقعهم المحددة ابتداءً من صباح الغد، ضمن جهود دعم الموارد البشرية واستكمال الهيكل الإداري للمنظومة، مشيرًا إلى توزيع باقي العاملين المتعاقدين بشكل يراعي الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

وتتضمن المنظومة تقديم خدمات التسجيل والاشتراك من خلال منافذ رئيسية بمدينة أسوان، تشمل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، ومركز خدمات مصر العامة، ومقر فرع التأمين الصحي بشارع سعد زغلول أسفل عمارة الأوقاف. كما تتوافر خدمات التسجيل في المراكز التكنولوجية بمراكز دراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو، وإدفو.

ويحصل المواطنون المسجلون على خدمات التأمين الصحي الشامل من مستشفيات النيل بإدفو، وأسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، ومستشفى الرمد، بالإضافة إلى مستشفيات كوم أمبو، ودراو، ومعهد الأورام، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة بجميع أنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ باستمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط من الوحدات الصحية القريبة من محل إقامة المواطنين، مع إمكانية صرف أدوية الحالات التي تتطلب عرضًا على أطباء استشاريين من المستشفيات القريبة.