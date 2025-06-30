48 ساعة تحت المياه.. انتشال جثامين الـ 3 فتيات الغارقات في نيل المنيا

المنيا- جمال محمد:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، من انتشال جثامين 3 فتيات ، غرقن، عصر السبت الماضي، إثر انقلاب مركب صيد بهن، في نهر النيل، بسبب حمولتها الزائدة.

وتبين أن الجثامين لكل من: شهد رضا أحمد، حمدي، 15 سنة، طالبة، وجرى انتشالها من أسفل كوبري بني مزار بالناحية الشرقية لنهر النيل، فيما تم انتشال جثتين صباح اليوم الأولى لفتاة تدعى "دعاء سيد محمد" 12 سم ، من أمام مرسى قرية أولاد على بمركز مغاغة، وداليا رضا أحمد، 19 سنة، بزمام مركز بني مزار.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجار إعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب مركب صيد صغير في نهر النيل، أثناء العبور من الضفة الشرقية إلى الغربية، مما أسفر عن مصرع شاب و3 فتيات، بالقرب من قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري، وتبين أن المركب ملكاً لشخص يدعى "بدر.ع"، وأن الحمولة الزائدة وراء انقلاب المركب بهم في النيل وتم ضبط صاحب المركب، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضاً...

المركب انقلب بهم.. غرق 4 أشخاص بينهم 3 فتيات فى نهر النيل بالمنيا