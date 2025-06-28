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المركب انقلب بهم.. غرق 4 أشخاص بينهم 3 فتيات فى نهر النيل بالمنيا

07:48 م السبت 28 يونيو 2025

غرق 4 أشخاص بينهم 3 فتيات فى نهر النيل بالمنيا

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المنيا - جمال محمد:

لقي شاب و3 فتيات مصرعهم غرقاً، اليوم السبت، إثر انقلاب مركب صيد صغير بهم في نهر النيل بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب مركب صغير في نهر النيل، أثناء العبور من الضفة الشرقية إلى الغربية، مما أسفر عن مصرع شاب و3 فتيات، بالقرب من قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري، وتبين أن المركب ملكاً لشخص يدعى "بدر عبدالفتاح"، وأن الحمولة الزائدة وراء انقلاب المركب بهم في النيل.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن محافظة المنيا، شهدت صباح اليوم الباكر، غرق صياد ونجله في نهر النيل بالقرب من قرية الحواراته بمركز المنيا، وتم انتشالهما، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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