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إغلاق 18 محلا لمخالفة المواعيد الصيفية غرب الإسكندرية (صور)

01:43 م الإثنين 30 يونيو 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أسفرت الحملة عن إغلاق 18 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى إصدار إنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وناشدت زينب السيد، رئيس حي غرب، أصحاب المحال والأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق واستخراج الرخص لمحالهم وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

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