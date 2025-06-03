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مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي

10:39 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

المحامي الضحية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قُتل محامٍ في العقد الرابع من عمره، الثلاثاء، بعد تعرضه لاعتداء عنيف بالرأس باستخدام أداة صلبة، في مدينة كفر الشيخ، وفق ما أكدته نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة.

قال سامي الغنام، وكيل النقابة الفرعية، إن الضحية يُدعى أحمد محمد عبدالحميد، يقيم بمنطقة ميت علوان، مشيرًا إلى أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات بين الجناة وأحد أصهار المجني عليه، دون أن يكون له دور مباشر في النزاع.

وأوضح الغنام أن المحامي نُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تأكدت وفاته متأثرًا بالإصابة البالغة في الرأس. وأدان ما وصفه بـ"الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المحامي دون ذنب".

وأكد أن نقابة المحامين تتابع القضية عن كثب، برئاسة النقيب فراج زعفان، بالتنسيق مع مباحث قسم أول كفر الشيخ، لضمان توقيف الجناة وإحالتهم إلى النيابة تمهيدًا لمحاكمتهم.

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كفر الشيخ ضرب محام نقابة المحامين
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