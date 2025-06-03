الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، زيارة تفقدية اليوم الثلاثاء، لمستشفى رأس التين، اطمئن خلالها على الحالة الصحية للمواطن محمد علي إبراهيم، سائق التاكسي والذي أُصيب بحروق من الدرجة الثانية إثر احتراق مركبته بعدما سقط عليها سور جراء العاصفة.

وكلف خالد، بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصاب له حتى تمام التعافي، موجها بالتنسيق العاجل مع مديرية التضامن الاجتماعي، لصرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المصاب، وفقًا للضوابط المنظمة في حالات الكوارث والظروف الاستثنائية.

وسلم المحافظ المواطن عقد ملكية سيارة تاكسي جديدة، تبرّع بها المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تمكين المصاب من استعادة مصدر دخله.

وأعرب عن خالص تقديره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه الجهود المجتمعية النبيلة التي تجسد روح التكافل وقت الأزمات وتعزيز الشراكة بين المحافظة والمجتمع المدني.

وأكد على صرف إعانة فورية إضافية من ديوان عام المحافظة، إلى جانب التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لاستخراج رخصة قيادة بديلة للمصاب، تسهيلًا لعودته إلى العمل عقب شفائه.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ورئيس حي الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كانت الإسكندرية شهدت، السبت الماضي، سقوط أمطار رعدية وثلجية مصحوبة برياح شديدة تجاوزت سرعتها 83 كم/س، ما تسبب في غرق الشوارع وإصابة 5 أشخاص وتحطم 11 سيارة وانهيارات ب 10 عقارات.

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